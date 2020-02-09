Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: "Havlu atmıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: 'Havlu atmıyoruz' - Son Dakika Spor

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: "Havlu atmıyoruz"

6 saat önce

Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zorlayıcı bir karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki:

Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zorlayıcı bir karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.


Maçta iki defa öne geçtiklerini hatırlatan Prosinecki, çok fazla gol fırsatları yakaladıklarını ve bunları değerlendiremediklerini vurguladı.


Kötü bir sonuç aldıklarını anlatan Prosinecki, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı kazanamadık. Takımın isteği iyiydi. Havlu atmıyoruz kesinlikle. Savaşmaya devam edeceğiz. Savaşıyoruz da. Önümüzdeki maç yine önemli ve belirleyici bir maç olacak. Denizlispor maçı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.


Prosinecki, ligin sonunda yer aldıkları için takımda öz güven sorununun yaşandığını dile getirdi.


Takımı alt sıralardan kurtaracaklarına inandıklarını vurgulayan Prosinecki, önemli olan ekibin savaşması olduğunu kaydetti.


Tamer Tuna: "Alt sıralardayız ve kurtulmak istiyoruz"


Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, sahada maçı kazanmak için çok arzulu iki takımın olduğunu ve deplasmana gelirken kazanmayı hedeflediklerini söyledi.


Müsabakada iki kez geriye düştüklerini belirten Tuna, "Karşılaşmada her iki takımın da net pozisyonları vardı. Kazanabilirdik bunu gerçekleştiremedik. Alt tarafta oldukça puan daraldı, herkesin ümidi var." dedi.


Tuna, kaliteli oyunculara sahip olduklarını ve ilerleyen haftalarda daha iyi bir Antalyaspor'a sahip olacaklarını kaydetti.


Bir gazetecinin "Hakemi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Tuna, hakemi zorlayan bir maç olduğunu ifade etti.


"En fazla eleştirilen kesinlikle hakemler" diyen Tuna, "Bu konuda bizim de zaman zaman eleştirilerimiz oluyor. Alt sıralardayız ve kurtulmak istiyoruz. Her hatanın da bedelini en ağır şekilde ödüyoruz. Umarım tüm kulüplerin konuşmadan oynayabildiği bir sezon olur." şeklinde konuştu.

Antalyaspor, Denizlispor, Tamer Tuna, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:16 
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