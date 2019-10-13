Son Dakika Haberleri: Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba
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Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba

8 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Kasımpaşa maçını kazanarak 3 puanla başlamak istiyoruz" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Kasımpaşa maçını kazanarak 3 puanla başlamak istiyoruz" dedi.

Süper Lig Cemil Usta sezonunun 8.haftasında 20 Ekim Pazar günü Kadir Has Stadyumunda Kasımpaşa’yı konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Sarı-Kırmızılılar Hikmet Karaman’ın istifası sonrası takımına başına getirilen tecrübeli teknik adam Kayserispor ile ilk resmi müsabakasına çıkacak. Kasımpaşa maçını kazanarak 3 puanla başlamak istedikleri ifade eden Aybaba, "Hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İyi bir kadroya sahibimiz. Bu takım ligde daha iyi yerleri hak ediyoruz. İnşallah hem şehir olarak hem de taraftarımızın büyük desteği ile Kasımpaşa maçını kazanarak Kayserispor’u layık olduğu yerlere taşıyacağız" diye konuştu.

20 Ekim 2019 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa mücadelesi saat 14.00’de başlayacak. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:46 Kaynak: İHA
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