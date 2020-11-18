Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: "Galatasaray maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz" - Son Dakika

Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: "Galatasaray maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz"

18.11.2020 16:01

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımının başında çıkacağı ilk maç olan Galatasaray karşılaşmasında çıkışa geçmek istediklerini belirtti.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımının başında çıkacağı ilk maç olan Galatasaray karşılaşmasında çıkışa geçmek istediklerini belirtti.

Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aybaba, takımda bazı şeyleri değiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını vurgulayan Aybaba, "Sistemle ilgili ve bireysel olarak çalışıyoruz. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. İyi yaptığımız şeyler var, kötü yaptığımız şeyler var. İyi yaptıklarımızı geliştirmeye, kötü yaptıklarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Oyuncularımız da buna cevap vermeye başladı." diye konuştu.

Samet Aybaba, camianın galibiyet beklediğinin farkında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böyle bir maçla başlamak daha iyi oldu. Bizim oyuncularımız daha iyi motive olacaktır. Önemli bir maç. Biz ilk maçla çıkışa geçmek istiyoruz. Hem skor olarak hem de oyun olarak. İyi geçecektir diye düşünüyorum. Çalışmalarımızı sahaya yansıtırsak, rakibin kim olduğu önemli değil. İşimizi iyi yaparsak keyifli bir sonuçla döneriz diye umut ediyoruz."

Koronavirüs vakalarıyla ilgili de konuşan Aybaba, "Dünyada futbol olağanüstü bir dönem yaşıyor. Kimde ne kadar pozitif vakanın çıktığıyla ilgilenmiyoruz. Teknik adamlar olarak biz her türlü duruma hazırlıklı olmalıyız. Örneğin biz sabah altyapı oyuncularımızla taktik çalışması yaptık. Yani onlarla da hazırlık yapıyoruz. Bizim işimiz bu. Bu ligi oynayacağız, koşullar neyse ona göre tedbir alacağız." ifadelerini kullandı.

Sapunaru: "Galatasaray'a karşı zor bir mücadele olacak"

Samet Aybaba'nın gelişiyle takım kaptanlığına getirilen Cristian Sapunaru ise yeni bir hocayla yeni bir maceraya başladıklarını söyledi.

Galatasaray maçının zor geçeceğini belirten Sapunaru, şöyle devam etti:

"Çok iyi hazırlanıyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Biz iyi bir takımdık zaten. Sadece bazı şanssızlıklardan dolayı puan kayıpları yaşadık. Galatasaray'a karşı zor bir mücadele olacak. Onların da Kovid-19'a yakalanan oyuncuları var ama Galatasaray büyük bir takım."

Sapunaru, takım kaptanlığıyla ilgili ise "Kayserispor gibi bir camiada kaptanlık yapmak onur verici bir durum. Ama saha içinde kaptanlık pazubandını kimin taktığı önemli değil. Takım olabilmek çok önemli. Tabii ki kaptanlığın verdiği sorumlulukla beraber takım arkadaşlarıma elimden geldiği kadar destek vereceğim." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman top kapma ile pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: Galatasaray maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz
Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: Galatasaray maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz
Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: Galatasaray maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz
Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: Galatasaray maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: 'Galatasaray maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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