Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi sona erdi
23.02.2021 22:00
HES Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Dan Petrescu'nun ailevi sebeplerinden dolayı yolların ayrıldığını açıkladı.
HES Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Dan Petrescu'nun ailevi sebeplerinden dolayı yolların ayrıldığını açıkladı.
Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Dan Petrescu. Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.
(Alparslan Ötüken/İHA)
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