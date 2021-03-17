SPOR Toto Süper Lig takımlarından Hes kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayserispor Teknik Sorumlusu Uğur Kulaksız, "Takımımızın havası yerinde. Bu maçın bilincindeyiz, çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor" dedi.

Kulüp tesislerinde sağanak yağmur altında gerçekleşen antrenmanda futbolcular pas ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenman öncesi açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Teknik Sorumlusu Uğur Kulaksız, "Gördüğünüz gibi takımımızın havası yerinde. Bu maçın bilincindeyiz, çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Oyuncu arkadaşlarımız ve bizler çok istekliyiz. İnşallah bunu sahaya aktaracağız. Cuma günü oynayacağımız Fatih Karagümrük maçı çok güzel bir maç olacak. Biliyorsunuz daha önce kulübümüz açıklama yaptı. Sakat oyuncularımız var. En yakın zamanda inşallah aramıza dönecek olanlar da var. Nehuen Paz'da geçen hafta darbeye bağlı kemikte ödem oluştu. Onun ağrıları var biraz. İnşallah maça kadar sağlık ekibimiz bunları gidermeye çalışacak" diye konuştu.İLHAN PARLAK: ELİMİZDEN GELENİ YAPIP 3 PUAN ALACAĞIMIZA İNANIYORUMKayserisporlu futbolcu İlhan Parlak ise, "Fatih Karagümrük gerçekten iyi bir takım ama son 2 haftadır kaybediyorlar. Bizim de iyi bir çıkışımız vardı ama Galatasaray maçını kaybettik. Tekrar toparlanıp Fatih Karagümrük deplasmanında iyi futbol ve iyi mücadele ortaya koyarak, 3 puanla ayrılmak istiyoruz. İhtiyacımız var çünkü alttaki takımlar da kazanıyor. O yüzden bizim için çok kritik bir karşılaşma. Elimizden geleni yapıp 3 puan alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.İlhan Parlak kümede kalma barajıyla ilgili gelen soruya da, "İlk defa böyle bir lig oynanıyor. Bence 42-44 bandı arasında küme düşme hattı gider diye düşünüyorum. 5 galibiyet daha alırsak sıkıntılı bir yaşamayacağımızı düşünmüyorum. Tabi alttaki takımlar kazanmaya başladığı zaman ister istemez baraj daralıyor. Daha önce 21 takımlı bir lig olmadığı için barajı kestirmek zor olabiliyor" yanıtını verdi.DENİS ALİBEC: DÜŞME HATTINDAN UZAK KALMAK İSTİYORUZ

Rumen futbolcu Denis Alibec de, "Aslında iyi gidiyoruz. Son maç dışında iyi skorlar alıyoruz. Önümüzde bir maç var. Yukarıları hedefliyoruz. Düşme hattından uzak kalmak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var ve bunu başaracağımıza inanıyoruz. Maçın iyi geçeceğini düşünüyorum. Milli maç arasıyla beraber 2- 3 hafta olacak. Çalışmalarımı sürdürüyorum. İyileşmeye de devam ediyorum. Bu sakatlık sürecim boyunca eklemem gereken bir şey daha var. Başkanımız Berna Gözbaşı'nın ilgisi, alakası, gerçekten bu kulüp için her şeyi yapıyor. Bizim için her şeyi yapıyor. Sakatlandığım süreçte de benim için çok şey yaptı. O yüzden başkanımıza verdiği bu desteğin karşılığını vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

- Kayseri