Kayserispor Teknik Sorumlusu Uğur Kulaksız: Takımımızın havası yerinde - Son Dakika

Kayserispor Teknik Sorumlusu Uğur Kulaksız: Takımımızın havası yerinde

17.03.2021 14:27
Kayserispor Teknik Sorumlusu Uğur Kulaksız: Takımımızın havası yerinde, System.String[]

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Hes kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Hes kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayserispor Teknik Sorumlusu Uğur Kulaksız, "Takımımızın havası yerinde. Bu maçın bilincindeyiz, çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor" dedi.

Kulüp tesislerinde sağanak yağmur altında gerçekleşen antrenmanda futbolcular pas ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenman öncesi açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Teknik Sorumlusu Uğur Kulaksız, "Gördüğünüz gibi takımımızın havası yerinde. Bu maçın bilincindeyiz, çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Oyuncu arkadaşlarımız ve bizler çok istekliyiz. İnşallah bunu sahaya aktaracağız. Cuma günü oynayacağımız Fatih Karagümrük maçı çok güzel bir maç olacak. Biliyorsunuz daha önce kulübümüz açıklama yaptı. Sakat oyuncularımız var. En yakın zamanda inşallah aramıza dönecek olanlar da var. Nehuen Paz'da geçen hafta darbeye bağlı kemikte ödem oluştu. Onun ağrıları var biraz. İnşallah maça kadar sağlık ekibimiz bunları gidermeye çalışacak" diye konuştu.İLHAN PARLAK: ELİMİZDEN GELENİ YAPIP 3 PUAN ALACAĞIMIZA İNANIYORUMKayserisporlu futbolcu İlhan Parlak ise, "Fatih Karagümrük gerçekten iyi bir takım ama son 2 haftadır kaybediyorlar. Bizim de iyi bir çıkışımız vardı ama Galatasaray maçını kaybettik. Tekrar toparlanıp Fatih Karagümrük deplasmanında iyi futbol ve iyi mücadele ortaya koyarak, 3 puanla ayrılmak istiyoruz. İhtiyacımız var çünkü alttaki takımlar da kazanıyor. O yüzden bizim için çok kritik bir karşılaşma. Elimizden geleni yapıp 3 puan alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.İlhan Parlak kümede kalma barajıyla ilgili gelen soruya da, "İlk defa böyle bir lig oynanıyor. Bence 42-44 bandı arasında küme düşme hattı gider diye düşünüyorum. 5 galibiyet daha alırsak sıkıntılı bir  yaşamayacağımızı düşünmüyorum. Tabi alttaki takımlar kazanmaya başladığı zaman ister istemez baraj daralıyor. Daha önce 21 takımlı bir lig olmadığı için barajı kestirmek zor olabiliyor" yanıtını verdi.DENİS ALİBEC: DÜŞME HATTINDAN UZAK KALMAK İSTİYORUZ

Rumen futbolcu Denis Alibec de, "Aslında iyi gidiyoruz. Son maç dışında iyi skorlar alıyoruz. Önümüzde bir maç var. Yukarıları hedefliyoruz. Düşme hattından uzak kalmak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var ve bunu başaracağımıza inanıyoruz. Maçın iyi geçeceğini düşünüyorum. Milli maç arasıyla beraber 2- 3 hafta olacak. Çalışmalarımı sürdürüyorum. İyileşmeye de devam ediyorum. Bu sakatlık sürecim boyunca eklemem gereken bir şey daha var. Başkanımız Berna Gözbaşı'nın ilgisi, alakası, gerçekten bu kulüp için her şeyi yapıyor. Bizim için her şeyi yapıyor. Sakatlandığım süreçte de benim için çok şey yaptı. O yüzden başkanımıza verdiği bu desteğin karşılığını vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

- Kayseri
Kayserispor Teknik Sorumlusu Uğur Kulaksız: Takımımızın havası yerinde
Kayserispor Teknik Sorumlusu Uğur Kulaksız: Takımımızın havası yerinde
Kayserispor Teknik Sorumlusu Uğur Kulaksız: Takımımızın havası yerinde
Kayserispor Teknik Sorumlusu Uğur Kulaksız: Takımımızın havası yerinde
Kayserispor Teknik Sorumlusu Uğur Kulaksız: Takımımızın havası yerinde

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayserispor Teknik Sorumlusu Uğur Kulaksız: Takımımızın havası yerinde - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Koronadan ölen doktor, babası için ayrılan mezara defnedildi Çocukluk hayalinin peşinden gitti, 20 yıldır motosikletiyle dünyayı geziyor İmamoğlu, 2 yılla yargılandığı davadan çıkan karara isyan etti: Hukuk ilkeleri hiçe sayıldı Ürettiği istiridye mantarında siparişlere yetişemeyince müşterilere kilo sınırı getirdi Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlenen Beşiktaş'taki lüks otele ceza! 5 gün kapalı olacak Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı
Dünya devleri maaşını ödemekte zorlanacakları için, Ronaldo'nun Juventus'ta kalacağı iddia edildi Dünya devleri maaşını ödemekte zorlanacakları için, Ronaldo'nun Juventus'ta kalacağı iddia edildi         
14:51
ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek         
14:17
Yasak aşk yaşayan adamın Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı         
14:12
IFAB, ofsayt kuralına düzenleme getiriyor! Artık tüm vücuduyla rakibin önünde olması gerekecek IFAB, ofsayt kuralına düzenleme getiriyor! Artık tüm vücuduyla rakibin önünde olması gerekecek         
14:04
Kafesten kaçan ayı vatandaşların kabusu oldu! O anlar kamerada Kafesten kaçan ayı vatandaşların kabusu oldu! O anlar kamerada         
13:36
Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı         
13:35
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor         
10:23
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 15:01:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor Teknik Sorumlusu Uğur Kulaksız: Takımımızın havası yerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei