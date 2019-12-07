Kayserispor tesislerinin adı Recep Mamur olarak değiştirildi

Kayserispor'da tesislerin adı değişti.



İstikbal Mobilya Kayserispor'un devam eden genel kurulunda kulüp tesislerinin adının Recep Mamur Tesisleri olarak değiştirilmesi kararı alındı. Ayrıca Kayserispor'da yıllarca başkanlık yapan Recep Mamur, 'Fahri' başkan olarak seçildi. - KAYSERİ