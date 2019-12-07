Son Dakika Haberleri: Kayserispor tesislerinin adı Recep Mamur olarak değiştirildi
Son Dakika Spor Kayserispor tesislerinin adı Recep Mamur olarak değiştirildi - Son Dakika Spor

Kayserispor tesislerinin adı Recep Mamur olarak değiştirildi

6 saat önce

Kayserispor'da tesislerin adı değişti.

Kayserispor tesislerinin adı Recep Mamur olarak değiştirildi, System.String[]

Kayserispor'da tesislerin adı değişti.


İstikbal Mobilya Kayserispor'un devam eden genel kurulunda kulüp tesislerinin adının Recep Mamur Tesisleri olarak değiştirilmesi kararı alındı. Ayrıca Kayserispor'da yıllarca başkanlık yapan Recep Mamur, 'Fahri' başkan olarak seçildi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Recep Mamur, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:04 Kaynak: İHA
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