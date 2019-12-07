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Kayserispor tesislerinin adı Recep Mamur olarak değiştirildi
6 saat önce
Kayserispor'da tesislerin adı değişti.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:04 Kaynak: İHA
Kayserispor'da tesislerin adı değişti.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un devam eden genel kurulunda kulüp tesislerinin adının Recep Mamur Tesisleri olarak değiştirilmesi kararı alındı. Ayrıca Kayserispor'da yıllarca başkanlık yapan Recep Mamur, 'Fahri' başkan olarak seçildi. - KAYSERİ
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