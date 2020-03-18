Kayserispor TFF'ye tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayserispor TFF'ye tepki gösterdi - Son Dakika

Kayserispor TFF'ye tepki gösterdi

6 saat önce

TFF'nin liglerin tatil edilmeyeceği yönündeki açıklamasına Kayserispor yöneticileri tepki gösterdi.

Kayserispor TFF'ye tepki gösterdi, System.String[]

TFF'nin liglerin tatil edilmeyeceği yönündeki açıklamasına Kayserispor yöneticileri tepki gösterdi.

Çin'den dünyaya yayılan Korona Virüsü yüzünden Avrupa'da bir çok Federasyonun, ligleri askıya almasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu yönde bir karar açıklamaması büyük tepki çekti.

Bir çok futbolcu ve futbol adamı, TFF'nin kararına tepki gösterirken Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz de, eleştiri yöneltti. Mustafa Tokgöz açıklamasında "Akla mantığa sığmayan bir karar. Hangi takıma virüs taraması yaptınız? Hangi oyuncudan yada kulüp çalışanından kan örneği aldınız? Gideceğimiz hava yolunda, otelde, statta Korona Virüs olmadığını garanti eder misiniz? Sağlık Bakanlığı evde kal derken biz neden çıkıyoruz? Oyuncular maça çıkarken maske takacak mı? Oyunda en az 1 metre mesafe olacak mı? Bu kararı alan TFF yöneticilerini maçlara maskesiz ve oyuncularla maç öncesi ve sonrası olmak üzere nefes nefese sohbete davet ediyorum" dedi.

Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi Ali Kaynar da, sosyal paylaşım sitesinden "İnsanların hayatı bu kadar ucuz mu? Avrupa, ligleri iptal ediyor. Biz, bir şey yokmuş gibi mi davranacağız. Hani evden çıkmayacaktık" diye tepki gösterdi.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Futbol, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:55 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TFF 1. Lig'de en fazla kırmızı kart "seyircisiz 28. haftada" gösterildi
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı Fenerbahçe'de B planı hazır
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
08:53
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor         
00:34
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı         
23:23
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı         
21:46
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı         
21:37
İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var         
21:28
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi         
21:28
ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor         
20:34
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti         
20:11
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu         
19:46
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok         
19:44
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi         
19:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 15:21:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor TFF'ye tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]