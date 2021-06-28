- Kayserispor top başı yaptı

Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak:

"Kayserispor gibi Süper Lig'in kemik takımına burada iyi seviyelerde mücadele etmek yakışıyor"

"Nasıl bir yol gideceğimizi şartlarımıza göre bakıp değerlendireceğiz"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:

"Hem Doğan'a hem de Emre'ye ilgi büyük"

"Transfer tahtası açılacak, başka çaresi yok"

KAYSERİ - Kayserispor, yeni sezon öncesinde ilk antrenmanını yaptı. Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşuvak, "Kayserispor gibi geçmişte Süper Lig'in kemik bir takımına burada iyi seviyelerde mücadele etmek yakışıyor" derken, Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ise, "Hem Doğan'a hem de Emre'ye ilgi büyük" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon öncesinde kulüp tesislerinde ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde toplanan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenman, teknik çalışma ile devam etti.

"Zorlu bir süreci geride bıraktık"

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Zor bir süreci geride bıraktık. Ben, geçen sezondaki zorlu sürece 20 günde dahil oldum. Çok şükür, Allah utandırmadı. Takımı ligde tuttuk. Bugün ki süreç biraz daha farklı şeyler barındırıyor. Herkesin de bildiği gibi Kayserispor'un bazı problemleri var. Bu süreçte transfer nasıl şekillenecek? Nasıl hareket edilecek? Başkan ve yönetim kurulu bu konuda yoğun mesai harcıyorlar. Çokta özveri de bulunuyorlar. Ben Bursasspor'da da çalıştım. Orada da buna benzer şeyler vardı. Bu sadece yönetim kurullarının veya kulüp başkanlarının üstesinden geleceği şeyler olmaktan çıkmış. O yüzden tüm Kayseri şehrinin bu konuya duyarlı olması gerekiyor. Burada ki sorunları benim anlatmama gerek yok. Siz bu şehirde yaşıyorsunuz ve birçoğunu da biliyorsunuz. O yüzden öyle beklentilerimiz var. Bütün amacımız ve hedefimiz öncelikle sağlıklı bir kulüp yapısı, sonra da Kayserispor'u hem yarışır hem de bugününü, yarınını ve geleceğini inşa etmek. Biz hazırlıklarımızı bu şekilde yapıyoruz. İnşallah o sorunlar hallolur. Kayserispor gibi geçmişte Süper Lig'in kemik bir takımına burada iyi seviyelerde mücadele etmek yakışıyor. Nasıl bir yol gideceğimizi şartlarımıza göre bakıp değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Transferlerle alakalı bir soruya Koşukavak, "Biraz izole kalması gereken konular. Onları zamanı geldiğinde konuşacağız. Şuanda takımda oyuncu sayısı yeterince fazla var. Bazı mevkilere ihtiyacımız var. Kadronun iyileştirilmesi ihtiyacı da var. İçerde halledilmesi gereken bazı işler var. Onları halledelim, daha sonra bu konularla alakalı daha net şeyler söyleyebiliriz" dedi.

Koşukavak, yabancı oyuncu sınırlandırmasıyla ilgili olarak da, "Bu yıllardır çok sıklıkla gündeme gelen ve sıklıkla yapılan bir şeydir. Benim bu konuyla ilgili bir fikrim var ama antrenörlerin fikri ne kadar birilerini etkiliyor bunla alakalı şüpheli şeyler var. Gönül ister ki her tarafta yerli futbolcular oynasın ama öyle de olmuyor. Çünkü üretim yok. Sadece 14 yabancıyla sınırlı değil. Orada geçen seneyle bu sene arasında önemli detaylar var. 14 tane Türk oyuncu bulundururken bunun 4 tanesi 2 sene sizde vize olmuş ve 2000 doğumlu üzeri olacak. 2 tane de 1997 doğumlu başka yerlerde vize olmuş oyuncu olacak. Siz 14'ten 8 tane Türkiye Süper Lig'in de oynayabilecek seviyede oyuncuya ihtiyacınız var. Bunlar sayılar ile hallolacak işler değil. Bizler üretemediğimiz, aşağıdan getiremediğimiz sürece siz yabancı sayısını 2021'de 10 yaparsınız, öbür gün 8 yaparsınız. Yine tıkanır durur. Kesin çözüm üretimdir" şeklinde konuştu.

Başkan Berna Gözbaşı: "Bu sene çok gerçekçi gideceğiz"

Antrenmanı takip eden Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Bu sene çok gerçekçi gideceğiz. Genel kurulda durumlarımızı paylaştık. Transfer tahtamızı açmak için uğraşlarımız devam ediyor. Transfer görüşmelerimizde devam ediyor. Transfer konusunda gelişmeler olursa sizlerle paylaşacağız. Basında şu oyuncu geldi, gitti gibi haberler duyuyorum. Kulübümüzden resmi yayınlanmadan, yetkili bir ağızdan duymadan bu tür haberlere itibar etmeyin" diye konuştu.

"Emre ve Doğan'a ilgi büyük"

Takımın genç yıldızları Emre Demir ve Doğan Alemdar'a transfer konusunda ilginin büyük olduğunu kaydeden Gözbaşı, "Yeni yabancı kurulu diyoruz ama biz ona yeni daha çok yerli kuralı diyoruz. Yerli oyuncu ağırlığımız olacak ama yabancı oyuncularda olacak. Önce yerli oyuncularla ilgili çalışmalarımızı bitireceğiz. Doğan ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz tam netleşen bir kulüp yok. Hem Doğan'a hem de Emre'ye ilgi büyük. Kulübümüzün menfaatine ve çocukların kariyeriyle ilgili teklif neyse onu değerlendireceğiz. Acelemiz yok" değerlendirmesini yaptı.

"Mensah buraya dönüp oynamak istiyor"

Berna Gözbaşı, Mensah ile ilgili sorulan bir soruya şu yanıtı verdi:

"Öyle bir şey yok. Mensah ayın 3'ünde gelecek. Mensah ile ilgili de talepler var. Biliyorsunuz ki Mensah'ın maliyeti yüksek. Mensah'ın transferine baştan beri kulübün o mali yapısında 5 milyon avrolara ulaşan bir maliyet. Her sene de artan bir maaşı var. Bir Anadolu kulübünün veya Kayserispor'un mali yapısında ilginç bir transfer. Atletico Madrid'e de borcumuz var. Onu da taksitlerle ödüyoruz. Kulüp menfaatimize uygun iyi bir teklif gelirse onu da değerlendiririz. Mensah ile ben görüştüm. Kendisi buraya dönüp oynamak istiyor ama kariyerle ilgili iyi bir yer olursa, kulüp içinde iyi olursa tabi ki konuşup değerlendiririz."

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, ilk antrenmanı takip ederek bir süre Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ile görüştü.