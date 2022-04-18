Kayserispor, Trabzon'da - Son Dakika
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Kayserispor, Trabzon'da

18.04.2022 16:58
Kayserispor, Trabzon'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Yukatel Kayserispor, yarın oynayacağı Trabzonspor maçı için Trabzon'a gitti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Yukatel Kayserispor, yarın oynayacağı Trabzonspor maçı için Trabzon'a gitti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, bugün saat 13.00'de özel uçak ile Trabzon'a gitti. Bir saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a ulaşan sarı kırmızılılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Yukatel Kayserispor'da oynanacak maçta Bernard Mensah, Abdulkadir Parmak, Yasir Subaşı ve Akif Kocaman forma giyemeyecek.

Yarın Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksin'de 20.30'da oynanacak olan Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor - Trabzonspor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

(Yüksel Yıkılmaz - İHA)

Kayserispor, Trabzon'da
Kayserispor, Trabzon'da

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Kaynak: İHA

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