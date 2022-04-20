Kayserispor Trabzonspor'a karşı 3 maçını da kaybetti - Son Dakika

Kayserispor, bu sezon Trabzonspor ile oynadığı 3. maçını da mağlup noktaladı.

Kayserispor, Süper Lig lideri Trabzonspor ile lig ve kupada oynadığı 3 maçı da kaybetti. Süper Lig'in ilk yarısında sahasında oynadığı maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor, ligin ikinci yarısında Karadeniz'de oynanan maçta 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 yenik ayrılmıştı. Trabzonspor ile son olarak Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karılaşan sarı kırmızılılar, ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında kalesinde tek gol görerek 1-0 yenildi. Kayserispor, Trabzonspor ile oynadığı 3 maçta 3 gol atıp 6 gol yedi.

Kayserispor ile Trabzonspor arasında bu sezonki 4. müsabaka 10 Mayıs Salı günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

(Yüksel Yıkılmaz-İHA)