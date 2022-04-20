Kayserispor Trabzonspor'a karşı 3 maçını da kaybetti - Son Dakika
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Kayserispor Trabzonspor'a karşı 3 maçını da kaybetti

20.04.2022 09:19
Kayserispor Trabzonspor'a karşı 3 maçını da kaybetti

Kayserispor, bu sezon Trabzonspor ile oynadığı 3. maçını da mağlup noktaladı.

Kayserispor, bu sezon Trabzonspor ile oynadığı 3. maçını da mağlup noktaladı.

Kayserispor, Süper Lig lideri Trabzonspor ile lig ve kupada oynadığı 3 maçı da kaybetti. Süper Lig'in ilk yarısında sahasında oynadığı maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor, ligin ikinci yarısında Karadeniz'de oynanan maçta 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 yenik ayrılmıştı. Trabzonspor ile son olarak Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karılaşan sarı kırmızılılar, ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında kalesinde tek gol görerek 1-0 yenildi. Kayserispor, Trabzonspor ile oynadığı 3 maçta 3 gol atıp 6 gol yedi.

Kayserispor ile Trabzonspor arasında bu sezonki 4. müsabaka 10 Mayıs Salı günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

(Yüksel Yıkılmaz-İHA)

Kayserispor Trabzonspor'a karşı 3 maçını da kaybetti

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayserispor Trabzonspor'a karşı 3 maçını da kaybetti - Son Dakika
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