Son Dakika Haberleri: Kayserispor U-21 Çıkış Arıyor

Kayserispor U-21 Çıkış Arıyor

31 dakika önce

21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor Pazar günü oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdürüyor.

Kayserispor U-21 Çıkış Arıyor, System.String[]
U-21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor Pazar günü oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdürüyor.

Ligde son haftalarda aldığı mağlubiyetler ile galibiyeti unutan Sarı-Kırmızılılar Göztepe A.Ş maçıyla birlikte kötü gidişata dur demek istiyor. Son oynadığı maçta sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımı Göztepe A.Ş maçını kazanarak yeni bir çıkış arıyor.

Pazar günü Sümer Stadında oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 ile Göztepe A.Ş U-21 karşılaşması saat 12.00'de başlayacak. Bu karşılaşmayı Ankara Bölgesinden Mustafa Ünver düdük çalacak. Ünver'in yardımcılıklarını Selçuk Gökgöz ve Salih Ünal yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Mehmet Erdem

Ligde oynadığı 21 maçta sadece 2 galibiyet alan Sarı-Kırmızılılar 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. 21 maçta rakip filelere 13 gol atan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımı kalesinde 42 gol gördü. Topladığı 10 puanla 17.sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar kalan 13 haftada alacağı puanlarla alt sıralardan çıkmak istiyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:32 Kaynak: İHA

Spor
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