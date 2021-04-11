Kayserispor da Sivas'ın fırtınasına kapıldı! Çalımbay'ın öğrencilerini ligde uzun süredir yenebilen çıkmadı

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip Sivasspor, Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Sivasspor, 27. dakikada Mustapha Yatabare'nin golüyle öne geçti. 45. dakikada Max Gradel penaltı vuruşunda topu üstten auta yolladı. Konyaspor, 54'te Zymer Bytyqi ile beraberliği yakaladı. 68. dakikada Kayode, Sivasspor'u yeniden üstünlüğe taşıdı. 87. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Robin Yalçın ise skoru tayin etti

Öte yandan Sivasspor'da Hakan Arslan, 80. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak 47 puana yükseldi. Konyaspor ise 4 hafta sonra mağlup olarak 40 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor da sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sivas'ın kalan fikstüründe Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir maçları da var.