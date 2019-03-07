Kayserispor'u Minikler Ziyaret Etti
37 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'u dün yapılan antrenmanında özel ziyaretçileri yalnız bırakmadı.
İstikbal Mobilya Kayserispor
'u dün yapılan antrenmanında özel ziyaretçileri yalnız bırakmadı.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
sezonu 25. haftasında Pazar günü deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor
maçı hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da dün yapılan antrenmanını çocuklar ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım Fonunca (UNICEF) hazırlanan 'Ver Elini Kardeşim' projesi kapsamında çocuklar antrenmanı ziyaret ederek futbolcular ile bol bol hatıra fotoğrafı çekinerek Rizespor maçında başarılar dilediler. Teknik Direktör Hikmet Karaman
çocuklar ile yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çekindi.
Futbolcuları ve teknik heyeti gören çocuklar büyük sevinç yaşadı. Misafirlere kulüp tarafından Kayserispor atkısı dağıtıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:53 Kaynak: İHA
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