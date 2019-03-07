Son Dakika Haberleri: Kayserispor'u Minikler Ziyaret Etti

Kayserispor'u Minikler Ziyaret Etti

37 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'u dün yapılan antrenmanında özel ziyaretçileri yalnız bırakmadı.

Kayserispor'u Minikler Ziyaret Etti, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'u dün yapılan antrenmanında özel ziyaretçileri yalnız bırakmadı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 25. haftasında Pazar günü deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da dün yapılan antrenmanını çocuklar ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunca (UNICEF) hazırlanan 'Ver Elini Kardeşim' projesi kapsamında çocuklar antrenmanı ziyaret ederek futbolcular ile bol bol hatıra fotoğrafı çekinerek Rizespor maçında başarılar dilediler. Teknik Direktör Hikmet Karaman çocuklar ile yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çekindi.

Futbolcuları ve teknik heyeti gören çocuklar büyük sevinç yaşadı. Misafirlere kulüp tarafından Kayserispor atkısı dağıtıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:53 Kaynak: İHA

Rizespor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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