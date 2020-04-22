Kayserispor U17 takımı 38 puana ulaştı

Sarı-Kırmızılılar ligde oynadığı 25 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken Kayseri'nin plaka kodu olan 38 puana ulaşmış durumda. Topladığı 38 puanla 9.sırada yer alan Hes Kablo Kayserispor U17 takımı kalan son 9 haftayı en iyi şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Spor Toto Gelişim U17 Elit Akademi Ligi A Grubunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor'da bekleyiş devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerin başlamasının bekleyen Sarı-Kırmızılı takımda futbolcular çalışmalarını evlerinde sürdürüyorlar.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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