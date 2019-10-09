Son Dakika Haberleri: Kayserispor U19, AFDK'nın kararıyla 3-0 hükmen mağlup!
Son Dakika Spor Kayserispor U19, AFDK'nın kararıyla 3-0 hükmen mağlup!

Kayserispor U19, AFDK'nın kararıyla 3-0 hükmen mağlup!

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, "Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 07.10.2019 Tarih ve 9 Sayılı Toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Kayserispor U19, AFDK'nın kararıyla 3-0 hükmen mağlup!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, "Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 07.10.2019 Tarih ve 9 Sayılı Toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. Galatasaray'ın İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray U19 ligi maçı ile ilgili itirazı değerlendirilip kabul edilmiştir. İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü hakkında Galatasaray ile oynanan U19 ligi maçında talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi.


Müsabakayı 2-0 kazanan İstikbal Mobilya Kayserispor, AFDK'nın kararı neticesinde 3-0 hükmen mağlup sayıldı.


Talimatlara uymayan futbolcu Anthony Uzodimma'nın bu maçta attığı 2 gol de geçersiz sayılacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:31 
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