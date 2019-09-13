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Kayserispor U19 Antalya deplasmanında

4 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı ligin 4.haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor U19 maçı için Antalya'da.

Kayserispor U19 Antalya deplasmanında, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı ligin 4.haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor U19 maçı için Antalya'da.


Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor'da hedef 3 puan. Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Sarı-Kırmızılılar 7 puanla 2.sırada yer alıyor.


Dün akşam saatlerinde karayolu ile Antalya'ya giden Sarı-Kırmızılı kafile konaklayacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.


Sezona iyi bir başlangıç yapan Sarı-Kırmızılılar yarın oynayacağı Antalyaspor maçını da kazanarak yoluna kayıpsız ve emin adımlarla ilerlemek istiyor. Yarın Antalya Hasan Subaşı Tesislerinden oynanacak olan Antalyaspor U19 ile İstikbal Mobilya Kayserispor U19 müsabakası saat 15.00'de başlayacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Antalyaspor, Kayserispor, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:29 Kaynak: İHA
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