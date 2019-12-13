Kayserispor U19, Bursa'ya gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor U19, Bursa'ya gitti - Son Dakika Spor

Kayserispor U19, Bursa'ya gitti

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı ligin 15.haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı için Bursa'ya gitti.

Kayserispor U19, Bursa'ya gitti, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı ligin 15.haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı için Bursa'ya gitti.


Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 15.haftasında yarın deplasmanda güçlü rakibi Bursaspor'a konuk olacak.


Dün karayolu ile Bursa'ya giderek kampa giren İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı maç saatini beklemeye başladı. 12 puanla 17.sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar deplasmanda Bursaspor'u yenerek Kayseri'ye galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Ligde oynadığı 14 hafta sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar kötü gidişata Bursa'da dur demekte kararlı. Geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı maçta Boluspor'a farklı mağlup olan ve haftayı puansız kapatan Sarı-Kırmızılılar Bursaspor'u yenerek ağır mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Yarın Bursa Vakıfköy Tesisleri 1 Nolu Sahada oynanacak olan Bursaspor U19 ile İstikbal Mobilya Kayserispor U19 karşılaşması saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Alperen Patan yönetecek. Patan'ın yardımcılıklarını Ahmet Dilek ve Hakan Yılmaz yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Doğancan Arslan olacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:39 Kaynak: İHA
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