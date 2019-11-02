Son Dakika Haberleri: Kayserispor U19'da hedef 3 puan
Son Dakika Spor Kayserispor U19'da hedef 3 puan

Kayserispor U19'da hedef 3 puan

6 saat önce

Spor Toto Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Kayserispor U19'da hedef 3 puan, System.String[]

Spor Toto Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.


Elit U19 Liginde geride kalan 9 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 5 mağlup alan Sarı-Kırmızılılar yarın oynayacağı Fenerbahçe maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayan Sarı-Kırmızılılar maç saatini beklemeye başladı.


Alt sıralarda yer alan rakibi Fenerbahçe'yi yenmekten başka bir şey düşünmeyen Sarı-Kırmızılılarda hedef mutlak 3 puan. Yarın Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan İstikbal Mobilya Kasyerispor U19 ile Fenerbahçe U19 karşılaşması saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Mehmet Yeniay yönetecek. Yeniay'ın yardımcılıklarını Ömer Hürcan Yücel ve Deniz Apaçık yapacak. Maçın 4.Hakemi Yusuf Uğurlu. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:47 Kaynak: İHA
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