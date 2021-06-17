Kayserispor U19 deplasmandan eli boş döndü

Goller: Alperen Gündoğdu dk.11,63 ve 83, Özgür Kutlu dk.90+3 (Çaykur Rizespor U19) Ethem Balcı dk.65 ve 75 (Kayserispor U19)

Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu