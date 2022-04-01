Kayserispor U19, Fenerbahçe'yi konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor U19, Fenerbahçe'yi konuk edecek

01.04.2022 17:58
Kayserispor U19, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Kayserispor U19 takımı, ligin 27. haftasında sahasında Fenerbahçe U19 takımını ağırlayacak.

Kayserispor U19 takımı, ligin 27. haftasında sahasında Fenerbahçe U19 takımını ağırlayacak.

U19 Gelişim Süper Liginde mücadele eden Kayserispor, yarın oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak. Ligde geride kalan 26 hafta sonunda 23 maça çıkan sarı kırmızılılar 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 20 puan topladı. Topladığı 20 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor U19 takımı kalan 12 haftada alacağı puanlar ile ligdeki sıralamasını kendisi belirleyecek.

Yarın Kadir Has yan sahada oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maç saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmada Ahmet Çıtak düdük çalacak. Çıtak'ın yardımcılıklarını Abdulkadir Keğin ve Selahattin Ak yapacak. Maçın 4. Hakemi ise Bekir Kahraman.

(Yüksel Yıkılmaz/ İHA)

YORUMLAR
500
Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam etti Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam etti Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayserispor U19, Fenerbahçe'yi konuk edecek - Son Dakika


Son Dakika
19:49 Motorsikletin sahibinden "Sesini dinleyeceğim" diyerek anahtarı aldı, kayıplara karıştı!
19:25 Galatasaray, Arda Güler'ini buldu!
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:21 Başkan Vedat Avcu, içki masasından söylediği "Ramazan" sözleri tepki toplayınca, özür diledi
18:17 Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım?
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 19:59:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor U19, Fenerbahçe'yi konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement