Son Dakika Haberleri: Kayserispor U19 ilk yenilgisini aldı
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Kayserispor U19 ilk yenilgisini aldı

48 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı, ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Kayserispor U19 ilk yenilgisini aldı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı, ligdeki ilk yenilgisini aldı.


Türkiye Futbol Federasyonu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Gelişim Elit U19 (Elit Akademi U19) Ligi'nde mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor, ligdeki ilk yenilgisini aldı.


İstikbal Mobilya Kayserispor, Antalya Hasan Subaşı tesislerinde oynadığı Antalyaspor U19 maçında rakibine 3-1 mağlup oldu. Batuhan Kolak, Deybek Gök, Hakan Erdaş hakem üçlüsünün yönettiği müsabakanın ilk yarısını 1-0 yenik tamamlayan Kayserispor, ikinci yarıda ev sahibi ekibin peşpeşe gollerine mani olamadı. Sarı Kırmızılılar, tek golünü 90. dakikada penaltıdan Ercan Çiftci ile attı.


Ligin ilk haftasında Alanyaspor'u yenen, sonrasında Ankaragücü ile deplasmanda berabere kalan Kayserispor, geçen hafta sahasında Galatasaray'ı 2-0 yenmişti. Sarı Kırmızılılar, Antalya'daki Antalyaspor yenilgi ile ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Antalyaspor, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:35 Kaynak: İHA
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