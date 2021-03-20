Kayserispor U19, Karagümrük'ü konuk edecek

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Gelişim U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor ligin 2. haftasında yarın evinde İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile 3 puan mücadelesi verecek. Lige deplasmanda Galatasaray mağlubiyeti ile başlayan sarı kırmızılılar, Fatih Karagümrük'ü yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar maç saatini beklemeye başladı.

Yarın Atatürk Spor Kompleksi Dış Sahada oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Fatih Karagümrük maçı saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Hakan Çam yönetecek. Çam'ın yardımcılıklarını Tolga Selvi ve Kadir Çelikbaş yapacak. Maçın 4.Hakemi Arman Erkılıç. - KAYSERİ