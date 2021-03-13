Kayserispor U19 takımı İstanbul'da

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı ilk maçını yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacak.

U19 Gelişim Süper Liginde heyecan yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile başlıyor. U19 Gelişim Süper Liginde mücadele edecek olan Hes Kablo Kayserispor 2020-2021 sezonunun ilk maçını deplasmanda çıkacak. İstanbul'a giden Hes Kablo Kayserispor U19 takımı kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Süper Lig U19 Ligi, tek devreli lig usulüne göre A takım müsabakaları ile ters fikstür şeklinde oynatılarak 20 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Devamında play-off organizasyonu yapılacak. Süper Lig U19 Ligi'nde 4, 7, 9, 12, 15, 18 ve 20. hafta maçları hafta içi oynanacak. Yarın İstanbul Florya Metin Oktay Tesislerinde oynanacak olan Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor maçı saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Hakan Tezcan yönetecek. Tezcan'ın yardımcılıklarını Osman Korkmaz ve Mehmet Aygen yapacak. Maçın 4.Hakemi Kadir Akpınar. - KAYSERİ