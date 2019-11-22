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Kayserispor U19 takımı Sivasspor'u konuk edecek

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Kayserispor U19 takımı Sivasspor'u konuk edecek, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.


Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 12.haftasında Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.


Ligde geride kalan 11 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar son iki maçtır kazanamıyor. İnişli-çıkışlı bir grafik çizen Kayserispor U19 takımı topladığı 10 puanla ligde 15.sırada yer alıyor. Bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçta sadece 1 kez kazanan Sarı-Kırmızılılar 4 mağlubiyet alırken, deplasmanda ise 1 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı. İç sahadaki kötü performansını Demir Grup Sivasspor'u yenerek dur demek isteyen Sarı-Kırmızılılar hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenman ile tamamlayacak ve ardından maç saatini beklemeye başlayacak.


Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor müsabakası saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Kayseri Bölgesi Hakemi Cemal Emre Gömeç yönetecek. Gömeç'in yardımcılıklarını Turan Çelik ve Deniz Apaçık yapacak. Maçın 4.Hakemi Kemal Deliktaş. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:46 Kaynak: İHA
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