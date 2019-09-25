Son Dakika Haberleri: Kayserispor U19 üst üste ikinci mağlubiyetini aldı
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Kayserispor U19 üst üste ikinci mağlubiyetini aldı

48 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı ligin 4 ve 5.haftalarında oynadığı maçlardan puan alamadı.

Kayserispor U19 üst üste ikinci mağlubiyetini aldı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı ligin 4 ve 5.haftalarında oynadığı maçlardan puan alamadı.


Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 6.haftasında İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.


Ligin 4.haftasında Antalyaspor'a ve 5.haftasında sahasında Osmanlıspor'a mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.


Lige iyi başlamasına rağmen son 2 haftada aldığı mağlubiyetler ile 7 puanda kalan İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımında Konyaspor maçında kırmızı kart cezalısı Ercan Çiftçi forma giyemeyecek.


Teknik Direktör Mustafa Esmeray yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar Cuma günü karayolu ile Konya'ya gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Cumartesi günü Konya Tatlıcak Çim Sahada oynanacak olan karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:03 Kaynak: İHA
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