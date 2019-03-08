Son Dakika Haberleri: Kayserispor U21 Kötü Gidişata Dur Demek İstiyor

Kayserispor U21 Kötü Gidişata Dur Demek İstiyor

21 dakika önce

21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor kötü gidişata dur demek istiyor.

Kayserispor U21 Kötü Gidişata Dur Demek İstiyor, System.String[]
U-21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor kötü gidişata dur demek istiyor.

U-21 Liginde son oynadığı 14 maçta galibiyet alamayan ve ligin dibine demir atan Sarı-Kırmızılılar ligin 25.haftasında Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı ter antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak olan Sarı-Kırmızılılar özel uçakla Rize'ye gidecek. Ligde geride kalan 24.hafta sonunda topladığı 10 puanla ligin son sırasında yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımı deplasmanda Rizespor'u yenerek kötü gidişata dur demek istiyor. Ligdeki son galibiyetini ligin 10.haftasında 2-1'lık sonuçla alan Sarı-Kırmızılılar tam 14 maçtır kazanamıyor. Son 14 maçta 13 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar 1 beraberlik aldı.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Rizespor 5-3'luk sonuçla kazanmıştı. Pazar günü saat 12.00'de Rize Mehmet Cengiz Tesislerinden oynanacak olan Çaykur Rizespor U-21 ile İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 maçını Sibel Güngör yönetecek. Güngör'ün yardımcılıklarını Yunus Dolu ve Damla Ata yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Furkan Ulutürk. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

Spor
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