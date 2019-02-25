Son Dakika Haberleri: Kayserispor U21 Yine Kaybetti

Kayserispor U21 Yine Kaybetti

47 dakika önce

21 Ligi 23.haftasında dün deplasmanda Atiker Konyaspor'a konuk olan İstikbal Mobilya Kayserispor rakibine 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini sürdürüyor.

Kayserispor U21 Yine Kaybetti, System.String[]
U-21 Ligi 23.haftasında dün deplasmanda Atiker Konyaspor'a konuk olan İstikbal Mobilya Kayserispor rakibine 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini sürdürüyor.

Bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan ve son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle ile alt sıralara demir atan Sarı-Kırmızılılar puan ve puanlar için gittiği Konya'da eli boş döndü. Rakibi karşısında zaman zaman iyi oyun oynamasına rağmen ilk yarının 44.dakikasında yediği golle sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımında maç sonunda kaleci Vedat Karakuş kırmızı kart gördü.

Tam 13 maçtır kazanamayan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımın işler yolunda gitmiyor. Ligde geride kalan 23.hafta sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar 10 puan ile ligin son sırasına demir attı. Adeta kazanmayı unutan Sarı-Kırmızılı takım ligin 24.haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:45 Kaynak: İHA

Konya, Atiker Konyaspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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