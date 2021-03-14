Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda rakip ağları 7 kez havalandırırken kalesindeki 5 gole engel olamadı.

Kayseri ekibi, Kulaksız yönetiminde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde edip, hanesine 12 puan yazdırdı.

Ligin 30. haftasında dün iç sahada Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Kayserispor, Kulaksız yönetiminde ilk yenilgisini almış oldu.

Sarı-kırmızılı ekiple anlaşan teknik direktör Dan Petrescu'nun da görevi bırakmasının ardından takımın başına yeniden geçen Kulaksız yönetimindeki ekip, 28. haftada ağırladığı Çaykur Rizespor 'u 2-1 mağlup ederken, 29. hafta konuk olduğu Atakaş Hatayspor 'u 3-1'lik skorla geçti.

Kulaksız, Samet Aybaba 'nın takımdan ayrılmasıyla Kayseri ekibinin başında çıktığı 17. hafta karşılaşmasında deplasmanda Yukatel Denizlispor 'u ve 18. hafta maçında sahasında Yeni Malatyaspor 'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Son Dakika › Spor › Kayserispor, Uğur Kulaksız ile ilk kez kaybetti - Son Dakika Spor

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