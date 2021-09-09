Üye Girişi
Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı - Son Dakika

Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı

09.09.2021 10:27
Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı, System.String[]

Yukatel Kayserispor, Ulusal Lisans alan 8 Süper Lig takımından biri oldu.

Yukatel Kayserispor, Ulusal Lisans alan 8 Süper Lig takımından biri oldu.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde Kurul, Süper Lig'den Altay, Hatayspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Giresunspor, Konyaspor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, ve Yukatel Kayserispor, TFF 1.Lig'den Balıkesirspor, Bandırmaspor, Boluspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Ankaragücü, Menemenspor ve Tuzlaspor, TFF 2.Lig'den Akhisarspor, Amed, Ankaraspor, Afyonspor, Etimesgut Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Kırşehir Belediyespor, Pendikspor, Turgutluspor, Sakaryaspor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Serik Belediyespor, Vanspor, Tarsus İdman Yurdu, Karacabey Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi. - KAYSERİ

Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Kayserispor, Lisans, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adli yıl açılışında dua tartışmalarına Bahçeli de katıldı: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır 12:31 Adli yıl açılışında dua tartışmalarına Bahçeli de katıldı: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! 12:17 Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde 12:00 İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi
Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor 11:49 Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor 11:42 Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor 17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü 11:34 17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü
Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş 11:27 Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli 10:54 Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli

Son Dakika Haberleri
12:24 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı
12:16 Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti
12:14 Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim
12:12 "Erkek işi" diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor
11:59 İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi
11:56 Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
11:43 Meteoroloji uyardı! Bugünden itibaren İstanbul ve çevresinde sağanak yağış 3 gün boyunca etkili olacak
11:42 Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor
11:34 MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım
11:27 Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş
Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor         
12:35
17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı         
12:25
Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim         
12:14
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım         
11:57
Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı         
11:46
MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım         
11:34
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu         
11:28
Sahte doktorun iş yerine baskın! Zulasından canlı sülükler de çıktı Sahte doktorun iş yerine baskın! Zulasından canlı sülükler de çıktı         
10:58
Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu         
10:45
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı         
10:35
Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek         
09:35
Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu         
09:12
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 12:47:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement