Kayserispor, Umut Bulut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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İstikbal Mobilya Kayserispor, sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu Umut Bulut ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:45 Kaynak: İHA
, sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu Umut Bulut
ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İM Kayserispor, yeni sezon öncesi iç transferde Umut Bulut ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Umut Bulut, sözleşmeyi imzaladıktan sonra dün yapılan akşam antrenmanında takımla birlikte çalışmalara başladı. Kayserispor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın kaptanı, başarılı oyuncu Umut Bulut ile 1 yılık yeni sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza başarılar dileriz" denildi.
(İHA)
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