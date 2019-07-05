Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Umut Bulut ile sözleşme yeniledi
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Kayserispor, Umut Bulut ile sözleşme yeniledi

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, takım kaptanı Umut Bulut ile sözleşme yeniledi.

Kayserispor, Umut Bulut ile sözleşme yeniledi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, takım kaptanı Umut Bulut ile sözleşme yeniledi.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki deneyimli golcüsü Umut Bulut ile yeniden masaya oturdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Umut Bulut ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:01 Kaynak: AA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Umut Bulut, Spor
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