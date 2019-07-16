Kayserispor umutlu
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İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:14 Kaynak: İHA
Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.
Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı; "Bu sene genç oyunculara daha çok ağırlık veriyoruz. Daha da önem vermeye çalışıyoruz. Ona göre başka takımlardan daha önceden takip ettiğimiz genç oyuncuları kadromuza dahil ettik. Kamp çalışmalarında gençler ile tecrübeli oyuncular kaynaşacaktır. Faydalı bir kamp olacağına inanıyorum. İnşallah lige de iyi bir başlangıç yaparız" dedi. - KAYSERİ
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