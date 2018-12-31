Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un 2019 Planları

Kayserispor'un 2019 Planları

44 dakika önce

Kayserispor, 2019 yılından umutlu. Başkan Erol Bedir, 2019'da başarı kriterlerini sıraladı.

Kayserispor'un 2019 Planları, System.String[]
Kayserispor, 2019 yılından umutlu. Başkan Erol Bedir, 2019'da başarı kriterlerini sıraladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda başarı çıtasını yüksek tutmak isteyen ancak ekonomik sıkıntılar arasında sportif başarıdan uzak kalan Kayserispor, 2019 yılına umutlu bakıyor.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 2019 yılından umutlu. 2018 yılının sıkıntıları da beraberinde götürmesi temennisinde bulunan Başkan Erol Bedir, 2019 yılında Kulüpler Yasası'nın çıkmasını dileyerek, "Bu yasa, Türk futbolunda devrim yapacak. Sıkıntıları beraberinde getirebilir ancak tüm kulüplerin kurtuluşu buradan geçmektedir. Temeli sağlam oluşturmak adına bu adım atılmalı. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak ve transfer rakamları da uçuk olmaktan çıkacak. Böylece futbolumuz daha da rayında olacak" dedi.

Kayserispor için 2019 yılının başarılı geçmesini temennisinde de bulunan Başkan Erol Bedir, "2018 yılında hedefimizden biraz olsun uzak kaldık. Ekonomik sıkıntılar ve sportif başarısızlıklar bizi hedefimizden uzaklaştırdı. Umarım 2019 yılında Kayseri spor camiası olarak, birliktelik içerisinde hedefimize ulaşırız. Taraftarımız, esnafımız, medyamız ile bir bütünlük içerisinde Kayserispor'un başarılarının konuşulduğu bir 2019 yılı yaşamayı umut ediyorum" görüşünde bulundu.

Başkan Erol Bedir, sarı kırmızılı takımın 2 Ocak günü Antalya'da toplanacağını ve 3 Ocak'ta topbaşı yaparak ligin ikinci yarısı için çalışmalara başlayacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:48 Kaynak: İHA

Spor
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