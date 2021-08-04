Kayserispor'un 3 haftalık maç programı açıklandı

Yukatel Kayserispor'un Süper Lig'de oynayacağı ilk 3 maçın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk 3 haftalık maç programını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre sarı kırmızılılar, ilk 3 maçın 2'sini Cumartesi günü 1'ini Cuma günü oynayacak. Yukatel Kayserispor, ligin 1. haftasında deplasmanda Süper Ligin yeni ekibi Altay ile Cumartesi günü oynayacak. Sarı kırmızılılar ligin 2. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek ve ardından 3. haftada deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Kayserispor'un Süper Lig'deki 1, 2 ve 3. haftada oynayacağı maçlar ve tarihleri şu şekilde;
14 Ağustos Cumartesi 21.45
Altay-Kayserispor
İzmir Kocaoğlu Stadı
20 Ağustos Cuma 20.30
Kayserispor-Adana Demirspor
Kayseri Kadir Has Stadı
28 Ağustos Cumartesi 19.15
Başakşehir-Kayserispor
İstanbul Fatih Terim Stadı - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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