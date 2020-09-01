Kayserispor'un 4 haftalık maç programı belli oldu

Hes Kablo Kayserispor'un yeni sezon öncesi ilk 4 haftalık maç programı belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un 1.2.3. ve 4 haftalarda oynayacağı Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ve Ankaragücü maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 4 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor, iki maçını Cumartesi, bir maçını Pazar günü ve bir maçını da Cuma günü oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 4 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

1.Hafta

Kayserispor-Kasımpaşa

13 Eylül Pazar/ 17.00

Kadir Has Stadı

2.Hafta

Alanyaspor-Kayserispor

19 Eylül Cumartesi/ 19.00

Bahçeşehir Okulları Stadı

3.Hafta

Kayserispor-Erzumspor

26 Eylül Cumartesi/ 13.30

Kadir Has Stadı

4.Hafta

Ankaragücü-Kayserispor

2 Ekim Cuma/ 20.00

Eryaman Stadı - KAYSERİ