Kayserispor'un 5 haftalık maç programı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'un 5 haftalık maç programı - Son Dakika Spor

Kayserispor'un 5 haftalık maç programı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un 5 haftalık maç programı belli oldu.

Kayserispor'un 5 haftalık maç programı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un 5 haftalık maç programı belli oldu.


Hes Kablo Kayserispor'un 21.22.23.24. ve 25. haftalarda oynayacağı Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 5 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor 2 maçını Cumartesi, 2 maçını Pazar günü ve 1 maçını da Pazartesi günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 5 haftalık müsabaka trafiği şöyle:


21 Hafta:


Kayserispor-Antalyaspor


9 Şubat Pazar/ 13.30


Kadir Has Stadı


22.Hafta


Denizlispor-Kayserispor


15 Şubat Cumartesi/ 14.00


Deniz Atatürk Stadı


23.Hafta


Kayserispor-Konyaspor


22 Şubat Cumartesi/ 14.00


Kadir Has Stadı


24.Hafta


Kayserispor-Göztepe


2 Mart Pazartesi/ 20.00


Kadir Has Stadı


25.Hafta


Kasımpaşa-Kayserispor


8 Mart Pazar/ 13.30


R.T.Erdoğan Stadı - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
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