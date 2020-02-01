Kayserispor'un 5 haftalık maç programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayserispor'un 5 haftalık maç programı - Son Dakika

Kayserispor'un 5 haftalık maç programı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un 5 haftalık maç programı belli oldu.

Kayserispor'un 5 haftalık maç programı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un 5 haftalık maç programı belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un 21.22.23.24. ve 25. haftalarda oynayacağı Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 5 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor 2 maçını Cumartesi, 2 maçını Pazar günü ve 1 maçını da Pazartesi günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 5 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

21 Hafta:

Kayserispor-Antalyaspor

9 Şubat Pazar/ 13.30

Kadir Has Stadı

22.Hafta

Denizlispor-Kayserispor

15 Şubat Cumartesi/ 14.00

Deniz Atatürk Stadı

23.Hafta

Kayserispor-Konyaspor

22 Şubat Cumartesi/ 14.00

Kadir Has Stadı

24.Hafta

Kayserispor-Göztepe

2 Mart Pazartesi/ 20.00

Kadir Has Stadı

25.Hafta

Kasımpaşa-Kayserispor

8 Mart Pazar/ 13.30

R.T.Erdoğan Stadı

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor, Hes Kablo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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