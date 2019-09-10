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Kayserispor'un 8 maçı Cumartesi

55 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2019-2020 sezonu 4.hafta ile 17.hafta arası oynayacağı maç programı belli oldu.

Kayserispor'un 8 maçı Cumartesi, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2019-2020 sezonu 4.hafta ile 17.hafta arası oynayacağı maç programı belli oldu.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk 3 haftasında 2 kez Cumartesi, 1 kez de Cuma günü maç yapan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk yarısının sonuna kadar 6 kez Cumartesi, 6 kez Pazar, 2 kez de Pazartesi günü maça çıkacak.


TFF tarafından açıklanan maç programında İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has'ta 1 kez Cumartesi, 4 kez Pazar, 1 kez de Pazartesi günü maça çıkacak. Sarı Kırmızılı takımın, ligin ilk yarısında oynayacağı maçların programı şu şekilde:


4.Hafta/ 14 Eylül Cumartesi


Antalyaspor-İ.M.Kayserispor


5.Hafta/ 21 Eylül Cumartesi


İ.M.Kayserispor-Yukatel Denizlispor


6.Hafta/ 29 Eylül Pazar


Konyaspor-İ.M.Kayserispor


7.Hafta/ 5 Ekim Cumartesi


Göztepe- İ.M.Kayserispor


8.Hafta/ 20 Ekim Pazar


İ.M.Kayserispor-Kasımpaşa


9.Hafta/ 27 Ekim Cumartesi


Y.Malatyaspor-İ.M.Kayserispor


10.Hafta/ 3 Kasım Pazar


İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe


11.Hafta/ 9 Kasım Cumartesi


Gençlerbirliği- İ.M.Kayserispor


12.Hafta/ 24 Kasım Pazar


İ.M.Kayserispor-Sivasspor


13.Hafta/ 2 Aralık Pazartesi


Beşiktaş-İ.M.Kayserispor


14.Hafta/ 9 Aralık 2019 Pazartesi


İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor


15.Hafta/ 15 Aralık Pazar


G.Gaziantep-İ.M.Kayserispor


16.Hafta/ 22 Aralık Pazar


İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir


17.Hafta/ 28 Aralık Cumartesi


Trabzonspor-İ.M.Kayserispor - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:58 Kaynak: İHA
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