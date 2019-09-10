Kayserispor'un 8 maçı Cumartesi

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2019-2020 sezonu 4.hafta ile 17.hafta arası oynayacağı maç programı belli oldu.



Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk 3 haftasında 2 kez Cumartesi, 1 kez de Cuma günü maç yapan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk yarısının sonuna kadar 6 kez Cumartesi, 6 kez Pazar, 2 kez de Pazartesi günü maça çıkacak.



TFF tarafından açıklanan maç programında İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has'ta 1 kez Cumartesi, 4 kez Pazar, 1 kez de Pazartesi günü maça çıkacak. Sarı Kırmızılı takımın, ligin ilk yarısında oynayacağı maçların programı şu şekilde:



4.Hafta/ 14 Eylül Cumartesi



Antalyaspor-İ.M.Kayserispor



5.Hafta/ 21 Eylül Cumartesi



İ.M.Kayserispor-Yukatel Denizlispor



6.Hafta/ 29 Eylül Pazar



Konyaspor-İ.M.Kayserispor



7.Hafta/ 5 Ekim Cumartesi



Göztepe- İ.M.Kayserispor



8.Hafta/ 20 Ekim Pazar



İ.M.Kayserispor-Kasımpaşa



9.Hafta/ 27 Ekim Cumartesi



Y.Malatyaspor-İ.M.Kayserispor



10.Hafta/ 3 Kasım Pazar



İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe



11.Hafta/ 9 Kasım Cumartesi



Gençlerbirliği- İ.M.Kayserispor



12.Hafta/ 24 Kasım Pazar



İ.M.Kayserispor-Sivasspor



13.Hafta/ 2 Aralık Pazartesi



Beşiktaş-İ.M.Kayserispor



14.Hafta/ 9 Aralık 2019 Pazartesi



İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor



15.Hafta/ 15 Aralık Pazar



G.Gaziantep-İ.M.Kayserispor



16.Hafta/ 22 Aralık Pazar



İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir



17.Hafta/ 28 Aralık Cumartesi



Trabzonspor-İ.M.Kayserispor - KAYSERİ