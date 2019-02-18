Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un 8 Maçlık Serisi

Kayserispor'un 8 Maçlık Serisi

14 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 8 haftadır yenilmiyor.

Kayserispor'un 8 Maçlık Serisi, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 8 haftadır yenilmiyor.

Spor Toto Süper Lig'de haftalar birbirini kovalarken İstikbal Mobilya Kayserispor, buhran günlerini geride bıraktı. Ligin 14. haftasında sahasında yenildiği Trabzonspor maçından sonra teknik direktör değişikliğine giden ve o günden sonra 8 maça çıkan sarı kırmızılılar, mağlup olmadı.

Ertuğrul Sağlam'ın yerine Hikmet Karaman'ın göreve geldiği İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 4 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Sarı Kırmızılı takım, son 8 maçta hanesine 16 puan yazdırarak ligde 28 puana erişti ve küme düşte hattından uzaklaşmayı başardı.

Ligin 15.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup eden İstikbal Mobilya Kayserispor, sonrasında Akhisarspor, Fenerbahçe ve son olarak da Göztepe'yi yendi. Sarı Kırmızılılar, Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalarak 1'er puan hanesine yazdırmıştı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:12 Kaynak: İHA

Galatasaray, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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