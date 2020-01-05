Kayserispor'un Antalya kampı - Son Dakika
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Kayserispor'un Antalya kampı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Kundu Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, akşam antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Robert Prosinecki'nin yokluğunda yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman koşu çalışması ile başladı. Pas çalışması ile süren idman kondisyon çalışması ile sona erdi.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Prosinecki'nin yarın kampa katılacağı belirtildi.

Dinlendirilen Bernard Mensah da idmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan kaleci Eray İşcan, takımdan ayrı çalıştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın sabah yapacağı idmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

Kayserispor'un Antalya kampı

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:52 Kaynak: AA
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