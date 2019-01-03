Kayserispor'un Antalya Kampı Başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarısı hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı tek antrenman ile başladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarısı hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı tek antrenman ile başladı.



Ligin ilk yarısını 19 puanla 13. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar ligin ikinci yarısından oldukça umutlu. Ligin ikinci yarısı hazırlıklarına bugün Antalya Belek'te başlayan Kayserispor'da keyifler ve moraller yerinde. Dün akşam Antalya Belek'te araya gelen Sarı-Kırmızılı takım bugün yeni yılın ilk antrenmanını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde gerçekleştirdi. 9 eksik ile çalışmalarına başlayan Kayserispor'da her geçen gün kampta tempo artarak devam edecek. Bugün yapılan ilk antrenmanda izinli olan Jean Armel Kana Biyik, Cristian Sapunaru, Tiago Lopes, Bernard Mensah, Silvestre Varela, ve Artem Kravets bu akşam saatlerinde Antalya'ya gelerek kampa katılacaklar. Ganalı futbolcu Asamoah Gyan'ın ise yarın öğe saatlerinde kampa dahil olacağı öğrenildi. - KAYSERİ

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