Kayserispor'un Antalya karnesi

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor deplasmanında yine kazanamadı.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, yine rakibini mağlup edemedi. Rakibi ile Antalya'da oynadığı 16 maçta 5 beraberlik alan sarı kırmızılı ekip 11 kez de yenildi. Kayserispor deplasmanda oynadığı 16 maçta 13 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü. Kayserispor'un Antalya deplasmanında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

2020/2021 Antalyaspor-Kayserispor 2-0

2019/2020 Antalyaspor-Kayserispor 2-2

2018/2019 Antalyaspor-Kayserispor 0-0

2017/2018 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2016/2017 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2015/2016 Antalyaspor-Kayserispor 1-1

2013/2014 Antalyaspor-Kayserispor 2-2

2012/2013 Antalyaspor-Kayserispor 3-0

2011/2012 Antalyaspor-Kayserispor 1-0

2010/2011 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2009/2010 Antalyaspor-Kayserispor 4-0

2008/2009 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2006/2007 Antalyaspor-Kayserispor 1-0

1997/1998 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

1995/1996 Antalyaspor-Kayserispor 3-3

1994/1995 Antalyaspor-Kayserispor 2-0 - KAYSERİ