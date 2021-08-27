Kayserispor'un Başakşehir maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika

Deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'un maç kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı geçen Olivier Kemen, Mario Gavranovic ile Bernard Mensah kafileye dahil edilirken Manuel Fernandes, Zoran Kvrzic, Ali Karimi, Kevin Luckassen gibi isimler ise maç kadrosuna alınmadı. Yeni transferlerden Carlos Mane ile Mame Thiam maç kadrosuna alındı. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile ilk deplasman maçına çıkacak olan sarı kırmızılılar, ligin ilk 2 haftasında mağlup olan rakibinden puan veya puanlar alabilmenin hesabı içerisinde.

Kayserispor'un Medipol Başakşehir karşısına Lung, Ramazan, Uğur, Dimitrios, Carole, Attamah, Mensah, Gökhan, Mane, Emrah, Thiam on biri ile çıkması bekleniyor.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)