Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Henrique: "Hırsıma yenik düşüyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Henrique: 'Hırsıma yenik düşüyorum' - Son Dakika Spor

Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Henrique: "Hırsıma yenik düşüyorum"

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un Antalya'daki kampına gecikmeli olarak katılan Brezilyalı Pedro Henrique, kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı ile bir araya geldi.

Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Henrique:

Hes Kablo Kayserispor'un Antalya'daki kampına gecikmeli olarak katılan Brezilyalı Pedro Henrique, kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı ile bir araya geldi. Ligin ikinci yarısında hakem ve rakipten ziyade takım oyunu ile sahada kalması istenilen Henrique, hırsına yenik düştüğünü söyledi. Pedro Henrique "Haksızlığa dayanamıyorum. Hırs da çok olunca, çok kart gördüm. Ligin ikinci yarısında daha dikkatli olacağım" dedi.


Pedro Henrique, ligin ilk yarısında sarı kırmızılı forma ile 11 maça çıktı ve 4 gol attı. Brezilyalı, bu maçlarda 6 sarı 2 kırmızı kart gördü.


Pedro Henrique, Kayserispor, Hes Kablo, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:14 
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