Kayserispor'un Çaykur Rizespor maçı kadrosu belli oldu

Hes Kablo Kayserispor'un sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı kadrosu belli oldu. Kayserispor'da 7 futbolcu kadroda yok.

Sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 21 kişilik maç kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Uğur Kulaksız nezaretinde son çalışmasını gerçekleştiren ve maç saatini beklemeye çekilen sarı kırmızılı takımda 7 futbolcu kadroya dahil edilmedi.

Teknik direktör Uğur Kulaksız, 21 kişilik maç kadrosuna Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Cristian Sapunaru, Uğur Demirok, Dimitrios Kolovetsios, Mario Paz, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı, Aziz Behich, Joseph Attamah, Karlo Muhar, Besard Sabovic, Emre Demir, Daniel Avramovski, Aaron Justin Lennon, İlhan Parlak, Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Anton Maglica ve Talha Sarıaslan'ı dahil etti.

Hes Kablo Kayserispor'da kaleci Silviu Lung, Miguel Lopes, Denis Alibec, Ömer Uzun ile Kevin Luckassen maç kadrosuna alınmadı. Ayrıca sarı kart cezalısı olan Zoran Kvrzic ile Gustavo Campanharo da kadroya dahil edilmedi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)