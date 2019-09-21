Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un Denizlispor maçı 11'i
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Kayserispor'un Denizlispor maçı 11'i

8 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Denizlispor maçındaki muhtemel 11'i belli oldu.

Kayserispor'un Denizlispor maçı 11'i, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Denizlispor maçındaki muhtemel 11'i belli oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 5.haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek olan istikbal Mobilya Kayserispor'da kimlerin forma giyeceği büyük ölçüde belli oldu. Teknik Direktör Hikmet Karaman, son taktik idmanında sahaya sürmeyi planladığı 11'ini birarada oynattı.


İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Denizlispor maçında kimleri sahaya süreceğine karar verdi. Sakatlıkları devam eden Artem Kravets, Şamil Çinaz ve Alpay Çelebi'nin forma giyemeyeceği müsabakada kırmızı kart cezaları sona eren Aymen Abdennour, Pedro Henrique ve Umut Bulut takımındaki yerini alabilecek.


Sarı Kırmızılı takımda kalede Silviu Lung, geri dörtlüde Miguel Lopes, Benoit Poulain, Aymen Abdennour ve Yasir Subaşı, orta alanda Dja Djedje, Ben Reinstra, Bernard Mensah, Umut Bulut, Pedro Henrique, forvette ise Emmanuel Adebayor'un oynaması bekleniyor.


Paul Georges Ntep, Adryan Oliveira Tavares, Hasan Hüseyin Acar, Mert Kula, Hakan Arıkan gibi isimler yedekler arasında olacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Hikmet Karaman, Kayserispor, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:00 Kaynak: İHA
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