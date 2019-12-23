Kayserispor'un efsane oyuncularından Levent Kurt, Başakşehir maçını taraftarlarla izledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'un efsane oyuncularından Levent Kurt, Başakşehir maçını taraftarlarla izledi - Son Dakika Spor

Kayserispor'un efsane oyuncularından Levent Kurt, Başakşehir maçını taraftarlarla izledi

6 saat önce

Kadir Has Stadı'nda oynanan maç öncesinde taraftarlarla buluşup geçmiş günleri yad eden ve birlikte bol bol fotoğraf çektiren Levent Kurt, "O dönemlerde yıkılan Atatürk Stadı çoğu büyük takımın kolay kolay çıkamayacağı bir yer olmuştu.

Kayserispor'un efsane oyuncularından Levent Kurt, Başakşehir maçını taraftarlarla izledi, System.String[]

Kadir Has Stadı'nda oynanan maç öncesinde taraftarlarla buluşup geçmiş günleri yad eden ve birlikte bol bol fotoğraf çektiren Levent Kurt, "O dönemlerde yıkılan Atatürk Stadı çoğu büyük takımın kolay kolay çıkamayacağı bir yer olmuştu. Taraftarlarımızın muhteşem desteğiyle o sahada kimleri yenmedik ki? Açık söyleyeyim, formasını yıllarca gururla taşıdığım Kayserispor'un bugünkü durumuna çok ama çok üzülüyorum. Gelinen nokta tabii ki iç açıcı değil ama asla umutsuz olmamalı. Yönetim- sporcu- taraftar ve basın birlikte hareket edip kenetlenirse ve ara transfer döneminde birkaç kaliteli transfer yapılırsa bu süreç atlatılır. Çünkü, Kayserispor gibi zorda olan çok takım var ve puan farkı açılmış değil? Yeniden Kayseri'de ve taraftarlarıyla birlikte olmaktan dolayı çok ama çok mutluyum. Onlar gönlümün en müstesna yerindedir ve ömrüm oldukça hiç ama hiç unutmayacağım" diye konuştu.


Mustafa Kemal Atatürk, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç ile Ersun Yanal'dan otoparkta sürpriz görüşme
Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına sürpriz eleştiri: Mahcup olduk Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı Monaco'dan Galatasaraylıları sevindiren Onyekuru kararı!

Son Dakika Haberleri
21:04 Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor
20:59 TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Altınordu: 1 - Son Dakika Spor
20:57 Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
20:54 Düzcespor 9 oyuncusu ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
20:53 Süper Lig: Denizlispor: 0 - Alanyaspor: 3 (İlk Yarı) - Son Dakika Spor
20:44 Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı - Son Dakika Spor
20:10 Monaco'dan Galatasaraylıları sevindiren Onyekuru kararı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:08:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor'un efsane oyuncularından Levent Kurt, Başakşehir maçını taraftarlarla izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]