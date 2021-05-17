Kayserispor'un en golcüsü İlhan oldu

Süper Lig'de 40 maça çıkıp 35 gol atan Kayserispor'da en golcü isim takım kaptanı İlhan Parlak oldu. İkinci sırada ise Pedro Henrique yer aldı.
Süper Lig'de kümede kalma yarışında mutlu sona ulaşan Kayserispor, oynadığı 40 maçta rakip ağlara 35 gol atmayı başardı. 42 hafta süren Süper Lig'de 41 puan toplayıp 17.sırada yer alan sarı kırmızılı takımda en golcü isim 9 golle İlhan Parlak oldu. Brezilyalı Pedro ile 8 golle ikinci sırada yer aldı.
35 golün 34'ü sarı kırmızılı futbolcular tarafından atılırken 1 gol ise rakip futbolcular tarafından kendi kalesine atıldı. İşte Kayserispor takımın ligde attığı gollere imza koyan futbolcular:
İlhan Parlak 9 gol
Pedro Henrique 8 gol
Dimitrios Kolovetsios 2 gol
Daniel Avramovski 2 gol
Wilfried Kanga 2 gol
Uğur Demirok 2 gol
Denis Alibec 2 gol
Gustavo Campanharo 1 gol
Anton Maglica 1 gol
Melih Okutan 1 gol
Muğdat Çelik 1 gol
Zoran Kvrzic 1 gol
Karlo Muhar 1 gol
Mario Paz 1 gol
Arda Kızıldağ 1 gol (Gençlerbirliği) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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