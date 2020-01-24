Kayserispor'un fanatik gurbetçi taraftarı maç için memleketinde

-Gülyas Topaktaş Kaya ile röportaj

"ATTIĞIMIZ GOL, YEDİĞİMİZ OFSAYT OLSUN"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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