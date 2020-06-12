Kayserispor'un Fenerbahçe maçı kadrosu

Hes Kablo Kayserispor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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